Stand: 16.09.2024 20:43 Uhr A1 bei Billstedt: Motorradfahrer tödlich verunglückt

In Hamburg-Billstedt ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 74-Jährige war bisherigen Erkennissen zufolge an der Ansschlusstelle Billstedt auf die A1 gefahren. Kurz darauf überfuhr er aus bislang ungeklärter Ursache die Fahrspuren und kollidierte er mit der Mittelleitplanke. Zeuginnen und Zeugen versuchten den Mann zu reanimieren. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Derzeit wird untersucht, ob eine Erkrankung Grund für den Unfall gewesen sein könnte.

