Stand: 15.09.2024 18:16 Uhr A1 bei Billstedt: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke

Auf der A1 in Hamburg-Billstedt hat es am Sonntagnachmittag einen schweren Unfall mit einem Motorradfahrer gegeben. Der Mann hatte aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren und prallte an der Ausfahrt Billstedt gegen eine Schutzplanke, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Rettungskräfte versuchten, ihn zu reanimieren und flogen ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Poilzei war die A1 zwischenzeitlich teilweise gesperrt.

