Stand: 19.09.2024 18:05 Uhr 93 Millionen Euro zuätzlich für Hamburgs Kita-Träger

Die Sozialbehörde und Kita-Verbände haben sich auf Entgeltsteigerungen geeinigt. Insgesamt werden für 2024 rund 93 Millionen Euro zusätzlich für die Hamburger Kindertagesstätten bereitgestellt, wie die Sozialbehörde am Donnerstag mitteilte. Alle Träger erhalten den Angaben zufolge eine einheitliche Entgeltsteigerung von 3,48 Prozent. Zusätzlich erhalten die Träger zwischen 3,07 und 4,25 Prozent, die die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Personalkosten berücksichtigen. Derzeit gibt es in Hamburg rund 1.200 Kitas, in denen fast 80.000 Kinder betreut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.09.2024 | 18:00 Uhr