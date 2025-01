Stand: 25.01.2025 20:02 Uhr 75 Aussteller bei Jobmesse in Altona

Unter dem Motto "Segel setzen für frischen Karriere-Wind" hat am Sonnabend im Cruise Center Altona die 13. Jobmesse Hamburg begonnen. Insgesamt 75 Aussteller sind bis Sonntag vertreten - darunter Mittelständler, internationale Konzerne und Bildungsinstitutionen. Auch viele Hamburger Unternehmen, wie etwa die Hochbahn oder die Elb-Kinder, nutzen die Veranstaltung, um Interessierte auf sich aufmerksam zu machen. Die Jobmesse richtet sich nicht nur an Berufsanfänger, sondern an alle Menschen, die Arbeit suchen.

