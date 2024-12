Stand: 22.12.2024 11:04 Uhr 42 Bußgeldbescheide wegen Cannabis-Verstößen in Hamburg

In den ersten neun Monaten nach Legalisierung des Cannabis-Konsums hat die Hamburger Polizei 79 Gesetzesverstöße festgestellt. Sie führten zu 42 Bußgeldbescheiden, wie die Innenbehörde mitteilte. Am häufigsten wurden Konsumenten ertappt, wenn sie Marihuana oder Haschisch in Sichtweite einer Schule oder eines Spielplatzes rauchten. Die Stadt kassierte gut 5.400 Euro an Bußgeldern, also im Schnitt 129 Euro pro Bescheid.

