Stand: 16.06.2024 19:14 Uhr 20-Jähriger in S-Bahn mit Messer verletzt

In einer Hamburger S-Bahn ist ein 20-Jähriger am Freitagmittag nach einem Streit mit einem Messer angegriffen worden. Ein 22-Jähriger und ein 32-Jähriger hätten das Opfer erst mit dem Messer verletzt und zu Boden gedrückt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Dann sei auf den 20-Jährigen eingeschlagen worden. Beim Halt der Linie S5 in der Station Hammerbrook seien die Tatverdächtigen geflüchtet, aber später gefasst worden. Der 20-Jährige habe Schnittverletzungen an einer Hand und am Kopf erlitten, teilte die Bundespolizei weiter mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

