Stand: 21.09.2024 12:09 Uhr 18-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen - zwei Polizisten leicht verletzt

Bei einer Verfolgungsfahrt sind in der Nacht zum Sonnabend zwei Polizisten in Hamburg leicht verletzt worden. Die Beamten hatten gegen 1.20 Uhr versucht, einen jungen Mann in einem Mietwagen im Stadtteil Rotherbaum wegen Verdacht des Diebstahls zu stoppen. Der 18 Jahre alte Fahrer missachtete die Zeichen der Polizei jedoch und raste davon. Kurze Zeit später verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und rammte ein Verkehrsschild. Der ihm folgende Polizeiwagen kollidierte mit dem Carsharing-Auto. Die Einsatzkräfte nahmen den 18-Jährigen fest.

