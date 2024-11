Stand: 27.11.2024 16:27 Uhr 130 Jahre Fernwärme in Hamburg: Jubiläums-Deckel verlegt

Seit 130 Jahren gibt es Fernwärme in Hamburg und inzwischen sind rund 520.000 Haushalte an die Versorgung angeschlossen. Aus diesem Anlass wurde am Mittwoch ein Jubiläums-Fernwärmedeckel auf einem Schacht an der Rathausschleuse verlegt. Rund 3.500 dieser Schächte gibt es im Stadtgebiet - insgesamt fünf bekommen nun eine Bronzeprägung mit Hamburger Wahrzeichen.

