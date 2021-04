Stand: 30.01.2017 10:48 Uhr Ulrich Kühn

Wie verbinden sich Wörter und Klänge? Wie zeigt sich eine Gesellschaft in ihren Debatten und Büchern, ihrer Sprachkultur? Was verrät sie da über ihr Fühlen und Denken, ihren Blick auf die Welt?

Als Liebhaber der Begegnung mit spannenden Menschen findet Ulrich Kühn solche Fragen attraktiv. Er hat Theaterwissenschaft, Neuere deutsche Literatur, Philosophie studiert, über Verbindungen gesprochener Sprache und Musik promoviert, Essays veröffentlicht, an CD-Aufnahmen des "Berliner Vokalensembles" mitgewirkt. Beim Radio begann er als Autor, verliebte sich als Moderator von NDR Kultur in Gespräche aller Arten und wurde Redakteur beim Kulturellen Wort in Hannover. Dort leitet er die Hauptredaktion Kulturelles Wort und die Literaturredaktion. Er präsentiert die "Herrenhäuser Gespräche" - und hält es als "NachGedacht"-Kolumnist mit George Bernard Shaw: "Seien Sie nie mit einer einzigen Meinung zufrieden!"