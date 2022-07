Stand: 18.07.2022 12:00 Uhr Sabine Lange

Die Oper lag Sabine Lange besonders am Herzen – schon in Kindheit und Jugend verbrachte sie so viel Zeit wie möglich vor und hinter den Kulissen eines Opernhauses. Sabine Lange studierte in Hannover und Edinburgh Musik und Journalistik, bevor sie in Berlin beim damaligen Sender Freies Berlin ein Kulturvolontariat absolvierte.

Sie war dann als Redakteurin und Moderatorin beim SFB, MDR, ORB und NDR beschäftigt. Seit 2002 lebte sie in Hamburg, wo sie als Musikredakteurin bei NDR Kultur vor allem für den Bereich Oper zuständig war. Am 26. Juni 2022 ist Sabine Lange nach langer schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren verstorben.