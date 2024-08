Stand: 14.08.2024 17:34 Uhr Sensationsfund: Bildstein aus dem 12. Jahrhundert in Klotzow entdeckt

Im Dorf Klotzow bei Anklam wurde ein sogenannter Bildstein aus dem 12. Jahrhundert entdeckt. Der sehr seltene Stein ist bei Bauarbeiten an einem Haus gefunden worden. Der ein Meter hohe, 60 Zentimeter breite und 40 Zentimeter tiefe, behauene Granit zeigt eine eingravierte menschliche Figur, die ein Kreuz vor dem Bauch hält. Kulturministerin Bettina Martin (SPD) spricht von einer Sensation. Landesarchäologe Detlef Jantzen sagt, dass es sich bei dem Abgebildeten um einen kirchlichen Würdenträger handeln dürfte. Bisher seien nur fünf Bildsteine, so Jantzen, in Mecklenburg-Vorpommern gefunden worden. | Sendebezug: | 14.08.2024 17:30 | NDR Kultur