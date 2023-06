Jörg Alt - Ordensmann und gesellschaftspolitischer Aktivist Stand: 13.06.2023 14:10 Uhr Der Jesuitenpater Jörg Alt hat sich 2022 mit Aktivisten von "Scientist Rebellion" auf einer Straße festgeklebt, um den Verkehr zu blockieren. Dafür wurde er verurteilt. Darf ein Ordensmann unter die Klimakleber gehen?

von Andreas Brauns

Pater Jörg Alt aus Nürnberg gilt seit Jahren als gesellschaftspolitischer Aktivist. Der Sozialwissenschaftler schreibt nicht nur Bücher und hält Vorträge, er handelt auch, damit die Menschen wach werden. Damit das Schlagzeilen macht, was fragwürdig ist und das Überleben gefährdet.

Ordensmann Alt zeigt sich wegen Containern an

So ist er im Jahr 2021 bundesweit bekannt geworden, als er noch essbare Lebensmittel aus Containern von Supermärkten holte, um sie dann zu verschenken. Sich selbst aber hat er angezeigt, da "Containern" nicht erlaubt ist. Weil der Ordensmann sich bei all seinen Aktionen an Recht und Gesetz hält, dabei zwar oft bis an die Grenze geht, kann und wird ihm wohl auch kein Ordensoberer sein Engagement verbieten.

Jörg Alt klebt sich mit "Scientist Rebellion" fest

Im Oktober 2022 hat Pater Alt zusammen mit zwei Personen der Gruppe "Scientist Rebellion" an einer Straßenblockade teilgenommen. Auf dem Karlsplatz in München, neben dem bayrischen Justizministerium. Die Wissenschaftler und der Jesuit forderten mit ihrem zivilen Ungehorsam sofort Maßnahmen, um die Klimakrise zu begrenzen. Um dem Nachdruck zu verleihen, hat sich Pater Alt auf der Straße festgeklebt.

Jesuitenorden trägt Handeln von Pater Alt mit

Für ihre Blockade wurden die drei Personen jetzt Mitte Mai wegen Nötigung verurteilt - jeweils zu einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen. Für den Jesuiten wurde dabei ein Tagessatz von einem Euro festgesetzt, da er als Ordensmann über kein Einkommen verfügt. Doch Pater Alt und die beiden Mitglieder der "Scientist Rebellion" wollen das Urteil nicht hinnehmen, weil es für sie nicht schlüssig ist. Hatte die Richterin doch selbst darauf hingewiesen, dass Aktionen des zivilen Ungehorsams aufmerksam machen auf die Klimakrise und dafür geeigneter seien als gewöhnliche Demonstrationen.

Der Jesuit Jörg Alt schreibt nicht nur auf, was ihn beschäftigt, er handelt. Das irritiert immer wieder. Doch den Ordensmann treibt selbst um, was er in seinen Büchern beschreibt. Darum kann er nicht nichts tun. Und der Orden trägt sein Handeln mit.

