Das beste Märchenbuch

von Malte Detje

"Die Bibel ist doch bloß ein Märchenbuch." Wenn die Leute mich als Pastor provozieren wollen, dann fallen solche Sätze. „Alles bloß ausgedacht. Das sind Märchen für Kinder. Aber am Ende nur Quatsch. Und darum lohnt es sich auch nicht, an Gott zu glauben."

Mir geht es anders: Ich glaube an Gott, gerade weil die Bibel ein großes Märchenbuch ist. Sie erzählt wie alle guten Märchen davon, dass am Ende das Gute gewinnt. Sie berichtet von Jesus wie von einem Prinzen, der die schlafende Prinzessin wachküsst. Ihre Welt ist zwar nicht bevölkert von Elfen und Zwergen, aber sie weiß davon, dass Menschen Engeln begegnen. Und doch gibt es aus meiner Sicht einen entscheidenden Unterschied zwischen den Abenteuern der Bibel und allen anderen Märchen. Denn die Geschichte der Bibel ist im eigentlichen Sinn wahr. Jesus wurde nicht geboren vor langer, langer Zeit, in einer weit entfernten Galaxis. Jesus kam in Bethlehem zur Welt, als Augustus Kaiser in Rom war.

Als Christ glaube ich: Mit Jesus gibt es ein Happy End

Dieses Abenteuer ist nicht ausgedacht, sondern spielt in unserer Welt. Für mich ist das ein faszinierender Gedanke. Weil das Märchen aller Märchen meine Welt betritt, werde ich ein Teil davon. Ich lebe in einem wahrgewordenen Märchen. Denn ehrlich: Auch als erwachsener Mann liebe ich Märchen. Weil sie etwas von der Sehnsucht in meinem Herzen erzählen. Die alten Geschichten verstehen mich.

Ich wünsche mir so sehr, dass auch in meinem Leben am Ende das Gute gewinnt. Dass mich ein Märchenprinz aus meinem Todesschlaf wachküsst. Wie bei Dornröschen. Und als Christ glaube ich: Jesus ist dieser Märchenprinz und er ist in meine Welt gekommen, um meinen Tod zu besiegen und mich zu befreien. Mit ihm werde ich leben. Mit ihm gibt es ein Happy End. Für mich ist das ein wesentlicher Grund, warum ich an Jesus glaube. Denn damit betrete ich eine Abenteuerwelt und lebe in der besten Geschichte aller Zeiten.

