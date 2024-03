In der Bibel findet sich wirklich jeder Charakter wieder Stand: 12.03.2024 09:50 Uhr "Die Worte hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube" - dieser Satz von Goethe ist zwar schon 200 Jahre alt, aber er passt auch heute wunderbar in unsere Zeit. Und dabei geht es längst nicht nur um den Glauben an Gott.

von Theologin Jacqueline Rath

Denn wie oft hören wir etwas, was wir einfach nicht glauben können? "Das glaub ich nicht, ist doch nicht wahr", rufen wir erstaunt, wenn etwas Unerwartetes, Positives passiert ist. Und bei negativen Ereignissen sagt so mancher: "Nein, das will ich nicht glauben, das kann nicht sein!" Ja, die Worte hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das ist eine ganz alltägliche Erfahrung.

Mit dem Glauben an etwas oder jemanden ist es nicht einfach, als Christin merke ich das besonders. Was ich über meinen Glauben weiß, oder besser, an was ich glaube, steht in einem wirklich uralten Buch, der Bibel. Aber dieses Buch ist gar nicht so staubig und fromm, wie man meinen könnte.

Die Bibel bietet reichlich Stoff für die Kinoleinwand

Der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch hat einmal auf die Frage, warum man überhaupt die Bibel lesen sollte, gesagt: "Weil Du auch drin vorkommst!" Ein schöner Gedanke. Und Hüsch hat recht. In der Bibel findet sich wirklich jeder Charakter wieder: der Ängstliche, die Traurige, der Waghalsige, die Überhebliche, der Zweifler - von Liebesgedichten und Mord und Todschlag bis zu Happy-End-Geschichten. Reichlich Stoff, der es auch schon oft auf die Kinoleinwand geschafft hat.

"Die Ostergeschichte ist das Bibel-Highlight"

Mein Bibel- Highlight ist übrigens in zweieinhalb Wochen wieder dran, die Ostergeschichte. Wirklich eine unglaubliche Geschichte. Das muss wohl am Ende, jeder für sich entscheiden. Neugierig? Lesen Sie nach, wenn Sie mögen.

