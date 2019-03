Stand: 13.03.2019 15:50 Uhr

Ist ein Kilo noch ein Kilo?

Ist ein Kilo noch ein Kilo? Mit dieser Frage befassen sich dieser Tage Physiker auf einer Konferenz in Rostock. Denn: Das Ur-Kilo, das in Frankreich lagert, wird offenbar leichter. Rätselhaft, meinen die Physiker. Sie machen sich nun Gedanken über korrekte Maßeinheiten.

Eine Glosse von Albrecht Breitschuh, NDR 2

Biertrinker kennen dieses Ärgernis, vor allem norddeutsche Biertrinker: Wer zwischen sagen wir mal Greifswald und Hildesheim einen solide gezapften Halben ordert, muss sich in der Regel mit allenfalls den ersten Durst löschenden 0,4 Litern begnügen. Schon seit Langem hat der halbe Liter in weiten Teilen der norddeutschen Gastronomie satte 100 Milliliter eingebüßt, ohne dass es deshalb zu nennenswerten Protesten kam.

Der Schwund in den Bierkisten

Da der Biertrinker offenbar ein Gemütsmensch ist und für seine Rechte nicht mal freitags auf die Straße geht, solange nur die Versorgung insgesamt nicht gefährdet ist, zog die Getränkeindustrie nach: Die traditionsreiche 30er-Kiste von Astra schrumpfte auf 28 Flaschen, die von Holsten gar auf 27. Den größten Schwund verzeichnete die 30er-Kiste von Haake-Beck, die über Jahrzehnte ihren natürlichen Lebensraum in Umkleidekabinen von Fußballvereinen des Bremer Umlands behaupten konnte. Sie kommt mit nur noch 25 Flaschen um die Ecke. Bei einer durchschnittlichen Amateurmannschaft der zweiten Kreisklasse Rotenburg Süd fallen damit gerade mal noch zwei Flaschen pro Spieler ab. Das Schiedsrichtergespann geht sogar komplett leer aus.

Wo ein Kilo tatsächlich noch ein Kilo ist

Das alles nur als Hintergrundwissen und möglicherweise auch lebensnahe Anregung für die Physiker, die sich in Rostock unter anderem mit der Frage beschäftigen, ob ein Kilo tatsächlich noch ein Kilo ist - oder am Ende doch nicht so ganz. Dabei haben wir Alltagsforscher längst erkannt: Genauso wenig wie ein gezapfter Halber eben ein gezapfter Halber ist, ist ein Kilo ein Kilo.

Wer daran zweifelt, stelle sich an den Fleischtresen seines Vertrauens. Ein Besuch beim Schlachter lehrt, dass dort das Kilo Hack nie 1.000 Gramm wiegt: "Darf's auch ein bisschen mehr sein?", das ist - wie wir alle wissen - eine lupenrein rhetorische Frage, die immer mit "Ja" zu beantworten ist und nicht mit dem Verweis auf das in Paris liegende Ur-Kilogramm pariert werden kann, das ja immer leichter wird. Zumal es gerade einmal fünfzigmillionstel Gramm in den letzten 100 Jahren waren, die das Kilo verlor. Dass es also strenge Diät hält und die Pfunde nur so purzeln, kann niemand ernsthaft behaupten.

Wie soll man Maß halten?

Dagegen fallen die 100 Milliliter, die ein gezapfter Halber zwischen Harz und Ostsee in deutlich weniger als einem Jahrhundert verloren hat, schon ganz anders ins Gewicht. Hier sollten die Damen und Herren Wissenschaftler einmal ansetzen und Ordnung stiften, denn wenn diese Entwicklung anhält, wird die Maß auf dem Oktoberfest schon in absehbarer Zeit auf 0,7 Liter gestaucht und gleichzeitig der Sechser-Träger als Kiste angeboten. Die nicht nur für Physiker wichtige Frage lautet doch: Wie soll man Maß halten, wenn die Maße nicht mehr stimmen?

