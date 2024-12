"Hand in Hand" der Spendentag in Schleswig-Holstein Stand: 13.12.2024 08:18 Uhr Bei den NDR Benefizaktion sammeln heute zahlreiche Prominente und Mitarbeitende von Bürgerstiftungen und des NDR Spenden zu gunsten der Bürgerstiftungen im Norden.

"Aus einsam wird gemeinsam" - so lautet das Motto der diesjährigen NDR Benefizaktion. Der große Spendentag bildet den Höhepunkt der Aktion. Zahlreiche Prominente wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Forscher Arved Fuchs, Musiker Axel Stosberg von Santiano oder Schwimmerin Kirsten Bruhn nhemen Ihre Spende entgegen.

Kostenlose Spenden-Hotline: 08000 637 001 Unter dieser kostenfreien Nummer nehmen wir in Schleswig-Holstein heute bis Mitternacht Ihre Spende entgegen. Vielen Dank!

Spenden zugunsten der Bürgerstiftungen im Norden

Im Zentrum stehen in diesem Jahr die Bürgerstiftungen in Norddeutschland. Sie setzen sich mit viel Engagement und spannenden Projekten unermüdlich dafür ein, dass weniger Menschen einsam sind und mehr Menschen in unserer Gesellschaft zusammenkommen.

Weitere Informationen Heute großer Spendentag mit vielen Promis bei NDR Benefizaktion "Aus einsam wird gemeinsam": Viele Prominente und Mitwirkende der NDR Benefizaktion nehmen heute Ihre Spenden an. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 13.12.2024 | 19:30 Uhr