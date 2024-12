Hand in Hand: Lesepaten in Stormarn Stand: 07.12.2024 14:28 Uhr Lesepaten eröffnen Kindern mit ihren Geschichten neue Welten und können auch selbst davon profitieren. Ein Engagement, das Leben verändern kann und gegen die Einsamkeit hilft.

Um der Einsamkeit zu entgehen, stieß der 70-jährige Heinz Kohl vor zwei Jahren auf das Lesepaten-Programm der Bürgerstiftung Stormarn. Jeden Freitag besucht er nun den Kindergarten "Lütje Lüüd" in Lütjensee. "Das gibt mehr, als man mit Geld bezahlen könnte, es macht richtig viel Spaß", erzählt er.

Gemeinsam lesen, Gemeinschaft erleben

Bevor er aus seinem ersten Buch vorliest, dürfen die Kinder die kleine Stoff-Puppe "Bob-der-Baumeister" drücken – ein festes Ritual. Dann kehrt Ruhe ein, und Heinz liest vor. Heute geht es um den Herbst. Gemeinsam entdecken sie, wie auch dunkle Jahreszeiten schöne Seiten haben können.

Eine Erzieherin erzählt, dass die Kinder sich oft so sehr auf “Vorleseopa Heinz“ freuen, dass sie manchmal sogar Vorleseopa spielen. Die Kinder lernen dabei nicht nur aufmerksam zuzuhören, sondern auch das Lesen und Schreiben.

Lesen lernen ohne Druck

In Stormarn engagieren sich über 100 Lesepaten in Kindergärten und Schulen. Ihr Ziel: Kinder für das Lesen zu begeistern – ohne Druck oder Notenstress. Es geht nicht darum, Nachhilfe zu geben, sondern um die Freude am Lesen. Wer sich für Raumfahrt interessiert, liest über Raumfahrt. Wer Märchen liebt, taucht in Fantasiewelten ein.

Die Gemeinschaft, die Lesepaten dabei erleben – sei es mit den Kindern, den Erziehern oder den anderen Lesepaten – ist eine wirksame Antwort auf die Einsamkeit.

Lesepaten finden auch untereinander Gemeinschaft

Etwa alle vier Monate treffen sich die Lesepaten aus Stormarn, um sich auszutauschen. Bei Kaffee und Kuchen, wie zuletzt in der Trittauer Wassermühle, kommen unterschiedlichste Menschen zusammen. Kennen tun sich die meisten nicht. Bei einer Vorstellungsrunde wird dennoch schnell klar, viele sind aus ähnlichen Gründen wie Heinz Kohl Lesepate. "Das ist ein wunderbares selbstredendes Ereignis, was wir hier machen, also das ist was gegen die Einsamkeit", erzählt Lesepate Egmont Rausch.

Hand in Hand für Norddeutschland: Aus Einsam wird Gemeinsam

Die Arbeit der Bürgerstiftung Stormarn zeigt, dass Einsamkeit keine ausweglose Situation sein muss. Durch Programme wie das der Lesepaten entstehen Begegnungen, die verbinden und Mut machen. Die Kinder profitieren von der Zuwendung der Lesepaten – und umgekehrt genauso. Um die Arbeit auszuweiten und mehr Ehrenamtliche zu gewinnen, ist die Bürgerstiftung auf Spenden angewiesen.

