Hand in Hand: NDR Spendenaktion sammelt für die Lebenshilfe Stand: 05.12.2023 10:44 Uhr Mit der Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" unterstützt der NDR wohltätige Zwecke und das Ehrenamt im Norden - in diesem Jahr ist das die Lebenshilfe, die auch in Niedersachsen sehr aktiv ist.

Im Mittelpunkt der Benefizaktion unter dem Motto "Besser zusammen!" stehen in diesem Jahr Menschen mit Behinderung und deren Familien. Die Aktion will ein Zeichen setzen für eine demokratische und inklusive Gesellschaft, die allen Menschen eine Teilhabe ermöglicht. Die Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V. und ihre fünf norddeutschen Landesverbände sind die diesjährigen Aktionspartner. Hier auf dieser Seite finden Sie nach und nach die wichtigsten Beiträge zu dem Thema aus Niedersachsen. Mehr aus den übrigen Bundesländern im Norden finden Sie auf der Übersichtsseite zu "Hand in Hand für Norddeutschland".

Große Spendenaktion im Dezember

Auftakt der Spendenaktion war am 4. Dezember, Höhepunkt ist der Spendentag am Freitag, 15. Dezember. Alle Programme werden in dieser Zeit über die Arbeit der Lebenshilfe berichten und zu Spenden aufrufen. Die Spenden kommen zu 100 Prozent den Landesverbänden in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen zugute. In diesen Bundesländern unterhält die Lebenshilfe über 1.000 Einrichtungen und Beratungsstellen. Der gemeinnützige Verein unterstützt so täglich etwa 170.000 Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien für mehr gesellschaftliche Teilhabe.

VIDEO: "Hand in Hand": Inklusives Wohnen in Sulingen (04.12.2023) (5 Min)

Archiv Hand in Hand in Sulingen - Inklusion als Nachbarschaftsprojekt Im Wohnprojekt der Lebenshilfe lernen Menschen mit und ohne Behinderung voneinander. Alle loben das herzliche Miteinander. mehr

