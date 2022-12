"Hand in Hand": Hamburger Glühweinstand spendet Einnahmen Stand: 19.12.2022 14:20 Uhr Für viele Hamburger Weihnachtsmärkte heißt es jetzt Endspurt. Der Markt in der Osterstraße in Hamburg-Eimsbüttel hat zwar bis zum 30. Dezember geöffnet, hätte am 26. Dezember aber eigentlich Ruhetag. Eigentlich. Denn nun öffnen einige Stände doch - für den guten Zweck.

Nachdem die Weihnachtsmärkte in Hamburg 2020 wegen Corona ausfielen und 2021 nur unter strengen Auflagen stattfanden, fühlte sich die Situation in diesem Jahr für das Team des Glühweinstandes Muggelbude schon wieder ein bisschen normal an. Aber eben nur ein bisschen. Denn durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind plötzlich sehr viele Menschen in Not geraten. Vordringlich natürlich die Menschen in der Ukraine selbst, aber auch bei uns ist durch die Folgen des Krieges vieles schwieriger und vor allem teurer geworden. Viel mehr Menschen als sonst sind plötzlich auf fremde Hilfe und Unterstützung angewiesen. Neben Sachspenden werden vielerorts Geldspenden gebraucht.

Viele Menschen durch Ukraine-Krieg in Not

Manfred Pakusius und sein Team beschäftigt das - und darum öffnen sie ihre Muggelbude auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz am 26. Dezember nun für den guten Zweck. "Wir schenken am zweiten Weihnachtstag für die Aktion 'Hand in Hand für Norddeutschland' Heißgetränke und andere Spezialitäten aus", sagt der Muggelbuden-Betreiber. Alle Einnahmen würden an die Spendenaktion des NDR gehen - und kommen somit Menschen zugute, die durch den Ukraine-Krieg in Not geraten sind. Denn der große Spendentag ist zwar vorbei, bis zum 31. Januar wird aber weiter Geld gesammelt.

Glühwein und Kinderkarussell von 14 bis 20 Uhr

Die Muggelbude ist am 26. Dezember von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Freunde und Eltern der aktuellen Mitarbeitenden haben sofort zugesagt, ehrenamtlich auszuschenken. Und auch das Kinderkarussell ist an dem Tag im Einsatz, das Team spendet auch einen Teil der Einnahmen spenden. Die Speisestände bleiben am zweiten Weihnachtstag allerdings geschlossen.

