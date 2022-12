"Hand in Hand": Danke für rund 3,6 Millionen Euro! Stand: 17.12.2022 06:54 Uhr Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt auch in diesem Jahr Spenden für einen guten Zweck. Bis zum Spendentag am Freitag kamen bereits rund 3,6 Millionen zusammen. Das Spendenkonto ist noch bis zum 31. Januar 2022 geöffnet.

Es war der Höhepunkt der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland": der große Spendentag am 16. Dezember 2022. Überall im Sendegebiet nahmen Moderierende, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und viele prominente Gäste an den Spendentelefonen Ihre Anrufe entgegen. Auch bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal wurde kräftig gesammelt. In der gemeinsamen Spendenzentrale am Rothenbaum wurde von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr für den guten Zweck telefoniert. Die Spenden gehen an ein Bündnis der Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden. Sie werden für Projekte eingesetzt, die Geflüchtete aus der Ukraine und Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges in Not geraten sind, unterstützen.

Große Spendenbereitschaft

"Es ist wunderbar zu sehen, wie die Spendensumme stetig über den Tag steigt und ich freue mich, dass die Diakonie, die Caritas und die Tafeln tolle Projekte unterstützen", sagte Ilka Steinhausen, stellvertretende Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg, am Freitag. "Ganz besonders schön ist natürlich, wie großzügig die Hamburgerinnen und Hamburger sind."

Promis am Spendentelefon tief berührt

Viele bekannte Hamburger Persönlichkeiten nahmen am großen Spendentag im Konferenzraum von NDR 90,3 Platz: Mit dabei waren zum Beispiel die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Sänger Stefan Gwildis, der Ex-Tennisprofi Michael Stich und Kultmoderator Carlo von Tiedemann. Alle waren tief berührt davon, dass so viele Menschen trotz der Krise spendeten.

Im Verlauf des Tages saßen dann auch NDR Intendant Joachim Knuth, der Schauspieler Liedermacher Rolf Zuckowski, NDR Moderator Yared Dibaba und Liedermacher Jon Flemming Olsen an den Telefonen.

Spenden weiterhin möglich

Die eingenommenen Spenden werden zu 100 Prozent für die Projekte der drei Partner verwendet. Das Spendenkonto ist noch bis zum 31. Januar 2022 geöffnet.

