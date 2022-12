Stand: 05.12.2022 05:00 Uhr "Hand in Hand" bei NDR 90,3 und Hamburg Journal

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt auch in diesem Jahr Spenden für einen guten Zweck. In Zusammenarbeit mit einem Bündnis der Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden geht es diesmal um Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine und Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges b . Bei NDR besonders beeinträchtigt sind. 90,3 und im Hamburg Journal stellen wir Ihnen verschiedene Hilfsprojekte vor und berichten zu vielen Themen rund um die Aktion und den großen Spendentag am 16. Dezember 2022. Gespendet werden kann bis zum 31. Januar 2023.