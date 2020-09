Stand: 22.09.2020 09:52 Uhr

Chat: Darmspiegelung im Alter

Die Darmspiegelung ist eine der effektivsten medizinischen Vorsorgemaßnahmen: Durch sie können Vorstadien von bösartigen Tumoren erkannt und beseitigt, dadurch Leben gerettet werden. Empfohlen wird die Untersuchung für Männer ab 50 Jahren und für Frauen ab 55 Jahren. Bislang gibt es jedoch noch keine klaren Richtlinien, bis zu welchem Alter die Untersuchung sinnvoll ist. Fakt ist: Je älter der Patient ist, desto größer ist das Risiko für Komplikationen. So zeigt eine neue kanadische Untersuchung, dass es bei Patienten über 75 Jahren doppelt so häufig zu Komplikationen kommt wie bei jüngeren Menschen.

Am Dienstag, den 22. September, ist der Gastroenterologe PD Dr. Mark Ellrichmann vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel zu Gast in der Sendung Visite und beantwortet anschließend Ihre Fragen zum Thema im Chat.

