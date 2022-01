Sendedatum: 13.10.2012 09:05 Uhr Folge 106: Das Spinnennetz

Max wird von Drogendealer Dragan erpresst, "Happy Pills" an der Schule zu verkaufen. 50 Euro soll er jede Woche abliefern, andernfalls droht Dragan, den Imbiss seiner Oma Leni abzufackeln. Prompt wird Max beim ersten Versuch, die Pillen auf dem Schulhof zu verticken, von Emma erwischt. Sie will ihn sofort der Schulleitung melden und so bleibt Max nichts anderes übrig, als Emma in alles einzuweihen.

Im Hauptquartier wittert Henri schon den nächsten Pfefferkörner Fall, doch weder Max noch Nina haben Lust, in einen Detektivclub einzutreten. Erst als Nina die zwölfjährige Anna im Drogenrausch auf der Schultoilette findet, ändert sie ihre Meinung. Die Observation Dragan startet.

Dummerweise entdeckt Flussschifferpastor Jan unterdessen eine Tüte "Happy Pills" im Hauptquartier. Henri wird ins Kreuzverhör genommen, hält aber dicht. Inzwischen finden die anderen drei heraus, dass Dragan die Hamburger Schulen mit einem Spinnennetz von Schülerdealern überzogen hat. Aber wie können sie ihn überführen, ohne dass er sich an Max und Oma Leni rächt?

