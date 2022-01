Sendedatum: 13.10.2012 08:40 Uhr Folge 105: Aller Anfang ist schwer

Sophie, Rasmus, Themba und Lina gehen für ein Schuljahr auf Weltreise. Emma bleibt alleine zurück, und neue Pfefferkörner sind erst mal nicht in Sicht. Als jedoch Nina, der schüchterne Klassenneuzugang, ohne Beweise beschuldigt wird, ein Portemonnaie aus der Sportumkleide gestohlen zu haben, wird Emmas detektivischer Spürsinn geweckt. Auch Max, ausgerechnet der größte Angeber der Klasse, glaubt an Ninas Unschuld - und gemeinsam mit Emma begibt er sich auf Spurensuche.

Bevor die beiden im Hauptquartier ihre erste Lagebesprechung abhalten können, stoßen sie auf den achtjährigen Henri, der gerade im Begriff ist, mit seinem Onkel Jan ins Teekontor - und damit zu Emma und ihrem Vater - zu ziehen. Die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen.

Zurück in der Schule, erfahren Emma und Max, dass Nina sich nicht traut, zur Schulleiterin zu gehen, weil ihr Vater sich als Hausmeister an der Schule beworben hat. Wer will schon den Vater einer Klassendiebin einstellen? Sie zieht sich völlig zurück. Da verschwindet ein weiteres Portemonnaie, wieder aus der Sportumkleide. Irgendetwas müssen Emma und Max übersehen haben.

Erstsendung im Ki.KA am 8. Oktober 2012, 15.25 Uhr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 13.10.2012 | 08:40 Uhr