Sendedatum: 09.04.2011 09:35 Uhr Folge 102: Autobrandstifter

Als Dalu, Thembas Vater, seiner Familie stolz sein frisch erworbenes Taxi präsentieren will, steht er vor einem ausgebrannten Wrack. In Hamburg waren wieder einmal nächtliche Autobrandstifter am Werk! Themba brodelt vor Wut und macht sich gemeinsam mit seinen Freunden auf die Suche nach den Tätern.

Dumm nur, dass die sich ausgerechnet im Umfeld einer Freundin seiner Mutter zu tummeln scheinen - schließlich ist Gabis beste Freundin Jutta die einzige, die das Lampenöl "Burning desire", das die Pfefferkörner als Brandbeschleuniger identifiziert haben, in Hamburg vertreibt. Jutta, der ein kleiner Esoterikladen gehört, scheint allerdings unschuldig zu sein, aber gilt das auch für ihre Kinder, die 17-jährige Henrike und den 21-jährigen Tätowierer Per?

Während Rasmus notgedrungen zuhause mit seiner Mutter Sexualkunde büffelt, kümmern Sophie und Themba sich um Per und geraten dabei ins Visier eines unzufriedenen Tattoo-Kunden. Doch ehe die beiden feststellen, dass sie einer falschen Spur gefolgt sind, spitzt sich die Lage in Henrikes Wohnung zu. Erst im letzten Augenblick gelingt es Emma und Lina, Henrike vor der Zündelei eines Mittäters zu retten und einer Clique von jugendlichen Autobrandstiftern so endgültig das Handwerk zu legen.

Erstsendung am 9. April 2011 um 9.35 Uhr im Ersten.

