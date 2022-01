Sendedatum: 30.10.2010 08:40 Uhr Folge 82: Feuer in der Kita

In der Kindertagesstätte, die gerade erst unter Rasmus Wohnung eingezogen ist, hat jemand das Klettergerüst angezündet und verursacht somit einen Brand in Rasmus Wohnung. In letzter Minute kann Rasmus sich und seine Mutter retten. Rasmus will unbedingt wissen, wer hinter der Brandstiftung steckt.

Die Polizei verdächtigt Kokel-Kevin, einen Junge aus der Kita, aber Rasmus und die anderen Pfefferkörner glauben, dass es einer seiner Nachbarn war, die gegen die Kita klagen, um sie wieder los zu werden, weil die Kinder angeblich zu laut sind. Besonders verdächtig scheint der skrupellose Immobilien-Makler Hennings zu sein. Aber auch der alte Meyer, der nichts für Kinder übrig hat, kommt den Pfefferkörnern merkwürdig vor.

Als in der Kita verdorbenes Eis auftaucht, bekommt der Fall eine überraschende Wendung. Die Pfefferkörner stellen dem Täter eine Falle.

