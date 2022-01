Sendedatum: 16.10.2010 08:40 Uhr Folge 80: Der Junge ohne Namen

Es ist Laurenz und Maries letzter Tag in Hamburg. Morgen wandern sie mit ihren Eltern nach Kapstadt aus. Marie bummelt das letzte Mal durch den Hafen, da entdeckt sie einen wimmernden Jungen, der anscheinend ausgeraubt worden ist. Als sie ihn fragt, was passiert ist, erinnert er sich an nichts, noch nicht einmal an seinen Namen. Raubüberfall, Gedächtnisverlust, Karol glaubt dem Jungen kein Wort. Aber Marie nimmt ihn in Schutz. Sie mag den Jungen. Sie will ihm die Stadt zeigen, vielleicht erinnert er sich wieder an etwas.

Währenddessen gucken sich Karol und Yeliz am Tatort um und entdecken versteckte Kleider und Wertsachen. Wer ist der Junge? Ein Dieb? Ein Betrüger? Noch verwirrender wird das Geheimnis um den Jungen, als die Pfefferkörner ihn und Marie vor zwei Verfolgern retten. Der Junge ist ihnen ehrlich dankbar, aber nicht bereit, die Wahrheit über sich zu verraten. Stattdessen steigt er ins nächste Taxi und fährt davon.

Marie bleibt nur sein Geschenk, ein Siegelring. Als sie das Wappen recherchiert, erlebt sie eine faustdicke Überraschung.

Erstsendung am 16. Oktober 2010 um 8.40 Uhr im Ersten.

