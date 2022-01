Sendedatum: 09.10.2010 08:40 Uhr Folge 79: Die Fälscher

Die Pfefferkörner geraten zwischen die Fronten einer Verfolgungsjagd und Karol wird von der flüchtenden Frau zu Boden gerissen. Erst im Hauptquartier entdeckt er, dass ihm ein Chip in die Tasche geschmuggelt wurde. Die Pfefferkörner entschlüsseln die Informationen: Eigentum der Europäischen Zentralbank. Die Druckvorlagen der Euroscheine! Geldfälscher müssen am Werk sein.

Marie beginnt sofort, das Hauptquartier zu sichern und tatsächlich geht ihnen die Diebin Fabienne in die Falle. Sie hat ein falsches Spiel gespielt und dem Fälscherkönig Carl Lieven einen wertlosen Chip verkauft. Plötzlich steht Lieven selbst im Hauptquartier und es scheint so, als hätte er gewonnen. Da steckt sich Yeliz den Chip in den Mund und schluckt ihn hinunter. Stinksauer nimmt Lieven Yeliz mit.

Fabienne weiß, wo Lieven sein Versteck hat und nutzt die Gelegenheit für einen Deal mit Karol. Wenn er nicht die Polizei informiert und sie den Chip bekommt, will sie ihm helfen, seine Freundin zu befreien. Karol bleibt nichts anderes übrig, als auf den Deal einzugehen. Doch bevor sie aufbrechen, steckt er sich heimlich einen Peilsender ein.

Erstsendung am 9. Oktober 2010

