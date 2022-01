Sendedatum: 02.05.2009 08:40 Uhr Folge 69: Schwanenmord

Es ist der Hochzeitstag von Thomas und Rika Krogmann, nur Laurenz ist genervt. Die Vorstellung auf der Hochzeit seiner Eltern das „Blumenmädchen“ geben zu sollen, ist mehr als peinlich.

Und außerdem gibt es wichtigeres zu tun: Als Laurenz in der Speicherstadt einen schwer verletzten Schwan findet, der offensichtlich einem Tierquäler zum Opfer gefallen ist, ist für die Pfefferkörner klar, dass diesem Verrückten das Handwerk gelegt werden muss.

Schnell finden die Pfefferkörner heraus, dass der Täter nach einem bestimmten Muster vorgeht. Sie sind sich sicher: Der nächste Anschlag wird in wenigen Stunden an der Alster erfolgen, an einem Fähranleger zur Mittagszeit.

Zu dumm nur, dass genau zu dieser Zeit die Hochzeit von Laurenz Eltern stattfinden soll. Es erscheint unmöglich, den Schwanenmörder überführen zu können und rechtzeitig auf der Hochzeit zu erscheinen. Wie soll das gelingen?

Erstsendung am 2. Mai 2009 um 8.40 Uhr im Ersten

