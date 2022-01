Sendedatum: 01.01.2005 08:30 Uhr Folge 48 - Die Bladerbande

Vivi und Panda werden Zeuge wie Pandas Mutter XingXing das Opfer von zwei Handtaschenräubern wird. Die vermummten Täter treiben seit einiger Zeit auf Bladern ihr Unwesen im Stadtviertel und überfallen Frauen.

Panda verspricht XingXing die Tasche, in der sich ein altes Andenken mit einem seltenen Babyfoto von Panda befindet, zurück zu holen. Die Pfefferkörner engagieren ihre alte Freundin Jana als Köder. Als sie, ganz auf Dame geschminkt, am Hafen entlang flaniert, schlagen die Blader wieder zu. Die Pfefferkörner verfolgen die beiden bis zu ihrem Versteck. Zu ihrer Überraschung handelt es sich um eine Mädchenbande. Und mitten unter ihnen ist Johanna. Vivi, Paul und Katja sind irritiert. Was hat ihr jüngstes Pfefferkorn mit dieser Mädchenbande zu tun? Als Johanna von ihren vermeindlichen neuen Freundinnen eingesperrt wird, ist ihnen klar, dass sie in irgendetwas hinein gerutscht sein muß. Katja startet ein Ablenkungsmanöver, damit Paul Johanna befreien kann.

Als Katjas Tarnung aufzufliegen droht, ist Panda zur Stelle. Die Mädchen versuchen zu flüchten, aber die Pfefferkörner schneiden ihnen den Weg ab, so dass ihnen nur die Fahrt in eine Tiefgarage bleibt. Und da ist Sackgasse, Endstation! Stolz übergibt Panda seiner Mutter die sicher gestellte Tasche.

Erstausstrahlung im KiKA am 9. März 2004, 17.00 Uhr.

