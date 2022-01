Sendedatum: 18.01.2003 08:30 Uhr Folge 24 - Cems Oma

Im Hause Holstein-Coutré warten alle gespannt auf die Ankunft von Cems Oma Emine. Dann die Schreckensnachricht: Emine ist am Flughafen wegen Drogenbesitzes festgenommen worden.

Niemand glaubt ihr, dass sie von den Cannabisfäden in dem türkischen Gebetsteppich nichts gewußt hat. Sie wollte ihn doch nur für einen türkischen Flughafenangestellten nach Hamburg mitnehmen. Während Emine zum Haftrichter geführt wird, betrachtet Cem den Teppich. Das Firmenzeichen hat er schon mal in der Speicherstadt gesehen! Cem trommelt die Pfefferkörner zusammen. Gemeinsam nehmen sie den verdächtigen Teppichhändler Yüksel unter die Lupe.

Bei den Recherchen treffen Cem und Vivi auf die 13jährige Derya, die Tochter des Teppichhändlers. Das ist für Cem nun doch sehr peinlich. Er ist nämlich heimlich in Derya verliebt. Und die Sache wird für ihn noch schlimmer: Seine Oma Emine will ihn für immer mit in die Türkei nehmen. Doch zunächst einmal muss die Drogengeschichte geklärt werden. Die Pfefferkörner wollen den Teppichhändler mit einem identischen Gebetsteppich überführen. Doch das geht schief: Jana wird von Yüksel rausgeworfen und vergisst, den Teppich wieder mitzunehmen.

Die Pfefferkörner überzeugen Cems Oma, dass Cem zu ihnen nach Hamburg gehört. Und Cem erfährt bei dem heimlichen Versuch, den Teppich wieder zu holen, dass die Angestellte Frau Woldemar hinter dem Drogenschmuggel steckt. Gemeinsam mit Derya verfolgt er sie in eine alte Eisenbahnhalle. Deryas Schwester informiert unterdessen Zöllner Uli und Cems Familie.

Gerade rechtzeitig können sie die Schmuggler gemeinsam stellen. Die Anzeige gegen Emine wird zurückgezogen und Cems Oma sieht ein: Cem gehört nach Hamburg zu den Pfefferkörnern.

Erstausstrahlung im KiKA am 11. Februar 2002, 16.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 18.01.2003 | 08:30 Uhr