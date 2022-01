Sendedatum: 28.12.2002 08:30 Uhr Folge 22 - Hooligans

Fiete will mit Cem zum Fußballspiel HSV gegen Galatasaray Istanbul, aber Cem will lieber zum Koranunterricht. Fiete geht allein zum Spiel.

Dort lernt er Radke und seine Freunde kennen. Waschechte Hooligans! Fiete lässt sich ganz unbedacht von den Hooligans mitziehen. Plötzlich stehen sie vor der Koranschule, in der Cem gerade Unterricht hat. Die Hooligans schreien ausländerfeindliche Parolen. Manne, der Anführer, verlangt von Fiete, den Kampf mit der Kamera aufzunehmen! Fiete bemerkt zu spät, in welche Szene er geraten ist. Als Cem Fiete unter den Hooligans sieht, rennt er aus der Koranschule und wird von einem der Hooligans verletzt.

Fiete kann nicht helfen, er wird von den Schlägern mit weggezogen. Wieder allein, kann Fiete nicht fassen, was da passiert ist! Wieso steht er seinem Freund Cem plötzlich als Feind gegenüber?! Fiete ist voller Schuldbewusstsein. Als er herausfindet, dass Manne, der Anführer, seine Videomitschnitte in einem alten Bunker aufbewahrt, versucht er trotz der Ermahnungen der Polizei, auf eigene Faust so schnell wie möglich die Beweise sicher zu stellen.

Im Bunker wird Fiete von Manne und Radtke überrascht. Radtke sind jedoch Zweifel an Mannes Verhalten gekommen. Er will nicht mehr blind gehorchen und stellt sich auf Fietes Seite. Gemeinsam überwältigen sie Manne und können Kommissar Dreyer das Beweismaterial überreichen. Und Cem? Seine Verletzung ist bald verheilt. Und seine Freundschaft zu Fiete ungebrochen. Vorausgesetzt Fiete macht in Zukunft auch mal das, was Cem will.

Erstausstrahlung im KiKA am 1. Januar 2002, 12.20 Uhr.

