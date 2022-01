Sendedatum: 21.12.2002 08:30 Uhr Folge 21 - Graffiti

Sensation an der Elbe: ein riesiger Findling wurde aus dem Flussbett gehoben und liegt nun am Strand. Auch Vivi will für ihre Schülerzeitung darüber berichten. Doch sie muss entdecken, dass der schöne Stein mit Graffitis besprayt wurde.

Aufgebrachte Passanten halten Vivi selbst für die Täterin. Die 13jährige Sprayerin Anka verhilft Vivi zur Flucht.Sie ist die Anführerin einer Graffiti Crew, die sich gerade zerstritten hat. Mike behauptet, Anka hätte den Findling im Alleingang besprayt - schließlich wäre ihr Zeichen auf dem Stein. Anka versucht, ihre Unschuld zu beweisen - vergeblich.

Vivi schaltet die Pfefferkörner ein. Hinter Ankas Rücken ruft Mike die Crew dazu auf, es der Verräterin heimzuzahlen.

Erstausstrahlung im KiKA am 2. April 2001, 16.20 Uhr.

