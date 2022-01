Sendedatum: 14.12.2002 08:30 Uhr Folge 20 - Der Schwarzbrenner

Andrej, Ilzes Vater, ist wütend: Cem hat die neuen Songs der Nachwuchsband, die Andrej aufbaut, ins Netz gestellt. Irgendjemand hat sie heruntergeladen und verkauft die neuen Songs nun illegal.

Damit sind sie für den Markt 'Verbrannt' und der angekündigte Plattenvertrag wird vom Produzenten storniert. Mit diesen Folgen hatte Cem nicht gerechnet. Die Pfefferkörner recherchieren: über Tim, der die CDs auf dem Schulhof verkauft, nehmen sie die Spur des Schwarzbrenners auf. Via Chatroom im Internet locken sie den Unbekannten zu einem Übergabeort in die Speicherstadt. Nach einer wilden Motorradjagd geht ihnen der Schwarzbrenner am Störtebekerkai in die Falle. Zu aller Überraschung ist er kein Unbekannter...

Und auch Andrej und die Band können aufatmen: Fiete hat sein Liebeslied für Tascha der Band als neuen Song fürs Konzert zur Verfügung gestellt. Der Plattenproduzent ist begeistert! Und der Vertrag doch noch geschafft!

Erstausstrahlung im KiKA am 30. März 2001, 16.20 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 14.12.2002 | 08:30 Uhr