Folge 19 - Jurmala

Die Eröffnung des "Jurmala", Ilzes und Jacquelines lettischem Restaurant, steht kurz bevor. Als Uli Ilze gerade bei den letzten Vorbereitungen hilft, fällt sein Blick auf Andrejs neuen Kombi, den er für nur 15.000 Mark in Petersburg gekauft hat.

Uli ist misstrauisch und will seine Zollkollegen verständigen. Zu viele in Deutschland gestohlene Autos werden aus Russland wieder reimportiert! Unterdessen wälzen Natascha und Jana Liebesprobleme. Jana hat ihren Schwarm Niklas per Anrufbeantworter zur Feier ins Jurmala eingeladen, aber bisher keine Antwort bekommen. Und Natascha fragt sich, ob Fiete sie wohl überhaupt noch liebt.

Seit dem Streit auf der Konferfete hat er noch nicht einmal wieder mit ihr getanzt! Sie weiß nicht, dass Fiete eine Überraschung plant.

Erstausstrahlung im KiKA am 29. März 2001, 16.20 Uhr.

