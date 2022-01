Sendedatum: 23.11.2002 08:30 Uhr Folge 17 - Vivi Einstein

Vivi freut sich, bald wird sie wie ihre Freunde aufs Kästner-Gymnasium gehen. Aber Vivis Klassenlehrer will ihrer Versetzung aufs Gymnasium wegen zu schlechter Zensuren nicht zustimmen. Jana gibt Vivi den Tipp, sich an O.I.N – Olivers Intelligent Network, einen Nachhilfeservice zu wenden.

Doch Oliver entpuppt sich als schmieriger Betrüger und Abzocker. Für 300 DM und einen Abend mit der schönen Natascha sagt Oliver Vivi seine Hilfe zu. Ihre einzige Chance: ein erschummelter Intelligenztest. Per SMS-Nachrichten schickt Oliver Vivi die richtigen Lösungen aufs Handy. Das Ergebnis ist kolossal! Vivi hat einen höheren IQ als Albert Einstein. Die Schulpsychologin schlägt Vivis Eltern vor, ihre Tochter aufs Internat für hochbegabte Kinder nach Braunschweig zu schicken. Aber Vivi will doch nur aufs Kästner-Gymnasium! Die Pfefferkörner finden Vivi im Hafen. Sie ist verzweifelt. Oliver erwartet sie mit dem Geld und Natascha nach seiner theoretischen Führerscheinprüfung für Motorboote im Yachthafen. Per SMS lassen die Pfefferkörner Oliver mit Pauken und Trompeten durch die Prüfung rasseln.

Im Hauptquartier der Pfefferkörner handelt Vivi mit Jochen. Wenn es ihm nicht gelingt den Intelligenztest zu lösen, darf Vivi aufs Kästner-Gymnasium.

