Sendedatum: 16.11.2002 08:30 Uhr Folge 16 - Der Bär ist los

Jana ist auf Konfrontationskurs mit ihrer Mutter Elisabeth. Immer häufiger ist Elisabeths Freund Kemal bei ihnen zuhause. Und Kemal bringt natürlich auch immer öfter Cem mit. Jana fühlt sich ausgeschlossen. Und sie will ein Haustier!

Aber Elisabeth kommt bei ihrer Tierhaarallergie kein Vierbeiner ins Haus. Kurzerhand zieht Jana zu ihrem Vater. So erfährt sie früher als geplant, dass Sebastians neue Frau Jacqueline schwanger ist. Jana flüchtet sich zu ihrem Lieblingsplatz in den Zoo. Hier wird sie Zeuge eines Streitgesprächs. Ein illegal eingeführtes Braunbärenbaby läuft Gefahr bei der Übergabe im Freihafen getötet zu werden. Jana setzt alles daran, den Braunbären zu retten. Die Pfefferkörner trauen ihren Augen nicht, als sie plötzlich mit dem Bären im Hauptquartier auftaucht. Aber Puzo, der skrupellose Tierhändler, ist ihr auf den Fersen. Die im Kontor installierte Webcam zeigt über Cems Laptop, dass Puzo bereits in der Küche der Overbecks ist. In einer gewagten Aktion gelingt es den Pfefferkörnern, Puzo und seine Helfer zu überführen.

Der kleine Braunbär ist gerettet und Elisabeth ist froh, Jana wieder in die Arme schließen zu können. Zur Versöhnung hat sie ein Geschenk für sie, eine Schildkröte!

Erstausstrahlung im NDR am 29. Dezember 2000, 6.30 Uhr.

