Sendedatum: 09.11.2002 08:30 Uhr Folge 15 - Der Fluch der Mumie

Im Hauptquartier führt Fiete gerade Regie für ein Ägypten-Video, als eine furchtbar verärgerte Anne hereinstürmt. Ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag ist weder der Abwasch gemacht, noch der Müll rausgebracht und das Toilettenpapier ist alle, weil Jana mit den 10 Rollen zur Mumie gewickelt wurde.

Fiete riskiert lieber keinen weiteren Streit und fängt gemeinsam mit Cem an den 5. Boden zu fegen, der an einen Antiquitätenhändler vermietet ist. Dabei fällt ein Fruchtbarkeitsgott um und zerbricht seinen Schniedel. Cem läuft sofort los, um Kleber zu holen. Doch Fiete ist am Boden zerstört. Wenn Anne das entdeckt! Plötzlich hört er Schritte. Als Cem und die übrigen Pfefferkörner kurz darauf wieder im Lager auftauchen, ist Fiete verschwunden. Nur eine ins Holz gekratzte Nachricht verrät: „Bin im Sarkophag von Tut-anch-amun!“ Zuerst glauben die Pfefferkörner an einen Scherz, doch dann verdichten sich die Hinweise, das die abgebrühte Museumsdirektorin Dr. Stapel den Sarkophag des Tut-anch-amun gestohlen hat, um ihr eigenes Museum um Lösegeld zu erpressen.

Fiete ist in großer Gefahr. Doch Jochen und die Pfefferkörner machen Dr. Stapel bei der Lösegeldübergabe einen dicken Strich durch ihren feingeplanten Coup.

Erstausstrahlung im NDR am 28. Dezember 2000, 6.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 09.11.2002 | 08:30 Uhr