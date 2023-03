Folge 247: Die einzige Chance Stand: 08.03.2023 12:27 Uhr Amy findet einen Glitzeranhänger mit einer Plastikkarte daran. Sie behält den Anhänger und schenkt der Karte keine weitere Beachtung. Doch plötzlich wird das Pfefferkörner-Hauptquartier verwüstet.

Amy findet einen hübschen Glitzer-Anhänger in einem Straßengulli. Sie beschließt, ihn zu behalten, nicht ahnend, dass die schmucklose Plastikkarte, die am Anhänger befestigt ist, eine große Bedeutung hat. Erst als das Hauptquartier verwüstet wird und sich die 13-jährige Miriam an Hakim heranmacht, um sich ins Hauptquartier einzuschleichen und die Karte zurückzuholen, realisieren die Pfefferkörner, dass der Fund nicht wertlos sein kann.

Hakim gerät in einen Gewissenskonflikt

Offenbar handelt es sich um eine Schlüsselkarte. Doch zu welchem Gebäude gehört sie? Hakim heftet sich kurz entschlossen an Miriams Fersen und wird Zeuge, wie sie und ihr Vater inkognito in ein medizinisches Labor einbrechen. Was geht hier vor sich? Die Antwort ist ebenso überraschend wie erschütternd - und Hakim trifft eine mutige Entscheidung.

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Charlotte Farhadi (Leo)

Markus Hammer (Sebastian)

Ida Zastrutzki (Miriam)

Katharina Schumacher (Rosa)

Vanida Karun (Erika Sorgau)

