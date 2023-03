Folge 244: Alles nur Fake Stand: 08.03.2023 12:35 Uhr Leo bekommt die Möglichkeit, durch den Verkauf von Designer-Jacken schnell an Geld zu kommen. Da sie es drigend benötigt, lässt sie sich darauf ein. Auch wenn die Sache nicht ganz sauber scheint.

Ziemlich frustriert versucht Leo, ihr Taschengeld mit dem Austragen von Werbezetteln aufzubessern. Da bekommt sie plötzlich das Angebot, teure Designer-Jacken vergünstigt an ihrer Schule zu verkaufen. Sie selbst soll eine der Jacken tragen und damit potentielle Käuferinnen anlocken. Als die Pfefferkörner den Verdacht äußern, dass es sich bei den Jacken um Fälschungen handeln könnte, flippt Leo aus.

Leo verheimlicht ihre Probleme

Doch in Wahrheit weiß sie einfach nicht, was sie tun soll. Sie braucht das Geld dringend. Denn sie hat den Freunden nicht die ganze Wahrheit über sich und ihre Familie gesagt. Als die Lüge schließlich auffliegt, sind die Pfefferkörner, allen voran Jasina, so enttäuscht, dass sie nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen. Doch gerade jetzt braucht Leo dringend ihre Hilfe.

Darsteller

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Charlotte Farhadi (Leo)

Farina Flebbe (Tara)

Kim Biebow (Mel)

Lotta Joe Bätzel (Lotti)

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 08.04.2023 | 08:50 Uhr