Folge 239: Geheime Wahrheiten Stand: 08.03.2023 13:14 Uhr Nach einem Farbanschlag auf Djamilas Imbiss führt die Spur die Pfefferkörner zu den Nachwuchskickern des HSV. Die Nachforschungen ergeben, dass hinter der Geschichte viel mehr steckt als ein Racheakt.

Auf Djamilas Imbiss wurde ein Farbanschlag verübt. Schnell haben die Pfefferkörner einen ersten Verdacht: am Vorabend hatte sich eine Gruppe junger Fußballspieler über den Imbiss lustig gemacht, ohne jedoch mit Djamilas Schlagfertigkeit zu rechnen. War der Anschlag ein Racheakt?

Jasina ermittelt bei den Nachwuchskickern

Jasina will mehr wissen und arrangiert ein Interview mit dem angehenden Profikicker Kay, für den sie ganz zufällig schon länger schwärmt. Umso entsetzter ist sie, als sie in seiner Sporttasche handfeste Beweise findet, die ihn mit dem Anschlag in Verbindung bringen. Doch dann gesteht Kay überraschend schnell seine Schuld und entschuldigt sich. Die Pfefferkörner macht das stutzig.

Bei ihren weiteren Ermittlungen stoßen sie schließlich auf einen Fall von handfester Erpressung: Vito, Kays größter Konkurrent im Team, droht damit, Kay öffentlich als schwul zu outen.

Darsteller

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Charlotte Farhadi (Leo)

Meryem Moutaoukkil (Djamila)

Connor Krause (Kay)

Junis Marlon (Vito)

Michel Ben Seidel (Aaron)

Christopher Fliether (Niels)

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 25.03.2023 | 08:55 Uhr