Sendedatum: 17.12.2017 09:00 Uhr Folge 182: Alles steht Kopf

Alice macht sich große Sorgen: Früh am Morgen hat sie Johannes im Hauptquartier gefunden - und der kann sich weder an seinen eigenen Namen noch an die Pfefferkörner, geschweige denn an die letzte Nacht erinnern. Alice trommelt ihre Freunde zusammen, aber die Einzige, die reagiert, ist Lisha.

Was ist in der Nacht geschehen?

In Johannes' Villa finden die drei ein echtes Partychaos vor. Was ist hier geschehen? Und wo ist Hamit? Der Bodyguard gerät ins Visier der Ermittlungen - bis Johannes' bruchstückhafte Erinnerungen auf andere Täter deuten und Benny und Mia in letzter Sekunde mit einer cleveren Idee auftauchen.

Erstausstrahlung im Ersten am 17. Dezember 2017, 9 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 17.12.2017 | 09:00 Uhr