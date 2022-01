Sendedatum: 03.12.2017 08:35 Uhr Folge 178: Die falsche Schlange

Gisbert, in der Schule ein bisschen als Nerd und Sonderling verschrien, ist am Boden zerstört: Jemand muss in der Nacht bei ihm zu Hause eingebrochen sein und seine geliebte Boa Constrictor gegen eine andere Schlange ausgetauscht haben! Niemand - außer Johannes - nimmt ihn so richtig ernst, aber das Pfefferkorn kann seine Freunde überzeugen, zu ermitteln.

Gefährlicher Versand

Tatsächlich finden Benny, Alice und Johannes heraus, dass es einen Einbruch bei Gisbert gegeben hat. Die Spur führt die Pfefferkörner zu einer Zoo- und Reptilienhandlung und zu einer unglaublichen Geschichte rund um Abführmittel und lebendige Pakete. Wäre da nur nicht Bennys Schlangenphobie ...

Erstausstrahlung im Ersten am 3. Dezember 2017, 8.35 Uhr.

