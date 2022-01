Sendedatum: 03.12.2017 08:05 Uhr Folge 177: Die Trinkgeld-Mafia

In einer öffentlichen Toilettenanlage lernt Lisha die nigerianische Toilettenfrau Anulika kennen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb, denn auch Lishas leibliche Mutter stammt aus Nigeria. Als Lisha am nächsten Tag Anulika für eine Hausarbeit über das Leben von Flüchtlingen in Deutschland interviewt, wird sie von Anulikas Arbeitgebern attackiert. Ihr wird das Handy mit den Aufzeichnungen abgenommen - und Anulika wird in ein Auto verfrachtet und mit unbekanntem Ziel weggefahren.

Ausbeutung mit System

Bei ihren Ermittlungen stellen die Pfefferkörner fest, dass das Betreiben von Toilettenanlagen ein riesiges und schmutziges Geschäft ist, bei dem vor allem Migranten erbarmungslos ausgebeutet werden. Wie können die Kinder Anulika aus den Fängen der Toiletten-Mafia befreien?

Erstausstrahlung im Ersten am 3. Dezember 2017, 8.05 Uhr.

