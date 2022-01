Sendedatum: 26.11.2017 08:05 Uhr Folge 176: Freigang

Benny erfährt, dass sein Vater Enno im Gefängnis von zwei Männern erpresst wird: Sie wollen, dass er am Tag seines Freigangs verbotene Muskelaufbaustoffe an den Wärtern vorbei in seine Zelle schmuggelt. Benny ahnt, dass sein Vater, sollte die Aktion auffliegen, erneut straffällig würde, und versucht verzweifelt, ihn umzustimmen. Doch die Erpresser drohen Enno damit, seiner Ex-Frau Andrea und seinem Sohn Benny etwas anzutun.

Benny braucht Unterstützung

Benny bleibt nichts anderes übrig, als sich endlich seinen Freunden anzuvertrauen. Gemeinsam entwickeln die Pfefferkörner einen cleveren Plan, Enno zu helfen und die Erpresser in eine Falle zu locken.

Erstausstrahlung im Ersten am 26. November 2017, 8.05 Uhr.

