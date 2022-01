Sendedatum: 20.11.2016 08:10 Uhr Folge 157: Der rätselhafte Kleiderraub

Die Pfefferkörner helfen, in der Kleiderkammer auf St. Pauli Spenden für Flüchtlinge zu sortieren. Am nächsten Tag finden sie die Kammer verwüstet vor: Frauen- und Mädchenkleider wurden gestohlen. Ein erster Verdacht fällt auf die ehrenamtliche Helferin Agnes, die in der Nachbarschaft eine Second-Hand-Boutique betreibt - doch als Pinja und Stella nach Beweisen suchen, erweist sich ihr Verdacht als komplette Fehlspur.

Neue Fragen werden aufgeworfen: Welche Rolle spielt der Kleinbus auf dem Hof, der nachts umgeparkt wurde? Und was weiß das unbekannte Mädchen, dem die Pfefferkörner in Jales gespendetem Kleid auf der Straße begegnen? Die fünf Speicherstadt Detektive ermitteln auf Hochtouren ...

Erstausstrahlung im Ersten am 20. November 2016, 8.10 Uhr.

