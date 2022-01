Sendedatum: 20.11.2016 08:35 Uhr Folge 158: Abgedreht

Luke hat eine neue Freundin und ist so verliebt, dass Till das untrügliche Gefühl hat, im Loft nur noch zu stören. Er wendet sich an Ramin und Jale, die gerade an einem Filmset ein Praktikum machen - und sucht händeringend nach einer Beschäftigung.

Der Zufall will es, dass die Schauspielerin Lara von einem unbekannten Stalker Liebesbriefe und Geschenke zugesteckt bekommt - und Till als Privatdetektiv ermitteln kann. Er schafft es tatsächlich, den Stalker zu stellen und ihn aufzufordern, sich von Lara fernzuhalten, doch der unangenehme Verfolger gibt nicht auf ...

Erstausstrahlung im Ersten am 20. November 2016, 8.35 Uhr.

