Sendedatum: 21.11.2015 08:35 Uhr Folge 148: Durchgeknallt

Ramin und Till erkunden mit Hund Socke gerade ein stillgelegtes Industriegelände, als vor ihren Augen plötzlich eine Geschirrspülmachine, gefüllt mit Silvesterböllern, in die Luft fliegt. Ramin und Till können sich gerade noch in Sicherheit bringen, doch Socke wird von einem herumfliegenden Maschinenteil so schwer getroffen, dass sie in die Tierklinik muss.

Entsetzt stellen die Pfefferkörner fest, dass es unzählige Videos im Internet gibt, auf denen mit Böllern experimentiert wird - je größer der Knall, desto beliebter das Video. Als plötzlich sogar ihr eigenes Schockerlebnis als Video der Gruppe "Bumm-Crew" im Netz auftaucht, verfolgen die Pfefferkörner ihre Spur. Doch Ramin, Till, Stella und Pinja rechnen nicht damit, dass der Anführer der Gruppe mehr als skrupellos ist und einen persönlichen Rachefeldzug plant...

Erstausstrahlung im Ersten am 21. November 2015, 8.35 Uhr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 21.11.2015 | 08:35 Uhr