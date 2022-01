Sendedatum: 27.12.2014 09:00 Uhr Folge 142: Der Bootsklau

Erol Cengiz ist fassungslos: während eines kleinen Familienurlaubs ist die Segeljacht eines Kunden aus dem Schuppen gestohlen worden. Und dass, obwohl sein Schwager, Sonjas Bruder Jörn, die Aufsicht hatte. Da es keine Einbruchspuren gibt, will die Versicherung nicht zahlen - und die Bootslagerei steht vor dem Aus. Anton hat seinen Vater noch nie so erschüttert gesehen.

Die Pfefferkörner ermitteln: Wo war ihr Onkel Jörn zum Zeitpunkt des Diebstahls? Und was hat der vorbestrafte Zlatko, der gern mal am Steg mit seinen Kumpeln chillt, mit dem Diebstahl zu tun? Ceyda, Jessi, Anton und Niklas observieren die Verdächtigen und finden heraus, dass Jörn und Zlatko sich zwar kennen, aber als Gemeinschaftstäter nicht infrage kommen. Müssen die Pfefferkörner den Täter in einem völlig anderen Umfeld suchen?

Erstausstrahlung im Ersten am 27. Dezember 2014, 9.00 Uhr

