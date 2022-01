Sendedatum: 20.12.2014 09:00 Uhr Folge 140: Blütenregen

Endlich hat Oma Leni die letzte Rate für ihre neue Frittieranlage zusammen. Mit dem Bargeld in der Tasche und mit Jessi im Beiwagen fährt sie zur Bank. Dort stellt sich heraus, dass ein Teil der Geldscheine gefälscht ist. Die Blüten werden von der Polizei beschlagnahmt und Oma Leni muss um ihre Existenz fürchten.

Die Pfefferkörner sind überzeugt davon, dass die Blüten von einem eher unvorsichtigen Kunden und Wiederholungstäter stammen müssen. Wer ist so dumm und bezahlt gleich mehrmals mit gefälschten 50-Euro-Scheinen am selben Imbiss? Anton bastelt einen Falschgeld-Detektor und legt sich gemeinsam mit Niklas auf die Lauer. Es dauert nicht lange und sie ertappen einen Jungen in ihrem Alter. Der Täter entkommt, doch Niklas erkennt ihn: Robin und er waren vor einigen Jahren im selben Kinderheim und eng befreundet. Anton, Ceyda, Jessi und Luis ahnen nichts von der Zwickmühle, in der sich Niklas befindet: Soll er Robin decken, seine Pfefferkörner Freunde belügen und damit letztendlich Oma Leni schaden? Er wagt einen Alleingang und konfrontiert seinen Freund. Doch so einfach lässt sich der Fall nicht lösen, denn hinter Robins kriminellen Aktivitäten stecken ein Falschgeldring und ein skrupelloser Stiefvater.

Erstausstrahlung im Ersten am 20. Dezember 2014, 9.00 Uhr

